Manovra | ok Camera a fiducia con 221 sì

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Roma, 23 dic. (Adnkronos) - Via libera dellaallasulla legge di Bilancio, con 221 sì, 152 no e 4 astenuti. L'Assemblea dovrà ora votare le tabelle e gli ordini del giorno, quindi si riunirà il Consiglio dei ministri per approvare la nota di variazione di bilancio. Successivamente riprenderà la seduta con le dichiarazioni di voto e il voto finale sulla legge di Bilancio, atteso per le primissime ore della mattina.

Agenzia ANSA

È quanto prevedono le modifiche allaintrodotte in commissione Bilancio alla. 2022 - 12 - 23 20:54:18 Lucasalli (Fdi): potevamo fare di più ma non meglio 'Con il centrodestra abbiamo ...AGI - E' cominciata in aula allala prima chiama per il voto di fiducia sul ddl di bilancio. Il via libero definito è atteso ...del taglio del reddito di cittadinanza operato dalla... Manovra, la diretta dalla Camera per la votazione della fiducia - Politica ROMA (ITALPRESS) – L’Aula della Camera ha dato il via libera alla fiducia sulla manovra, con 221 voti favorevoli e 152 contrari. I lavori ...Comincia stasera alla Camera la votazione sulla fiducia che il governo ha posto sulla manovra, dopo momenti di caos e tensione. Seguirà la seduta fiume per l'approvazione della legge ...