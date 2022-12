Le accuse di Selvaggia alla giuria | “Lorenzo usato per colpire me”

Leggi su ultimenotizieflash

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Senza peli nella lingua, proprio come è nel suo stile,Lucarelli ha rilasciato una lunga intervista FQ Magazine parlando della sua stagione a Bndo con le stelle. Non la più semplice delle edizioni per la Lucarelli che non può nascondere la delusione per quello che è accaduto. E prima di decidere cosa ne sarà del suo futuro, non ha ancora capito se accetterà o meno l’ingaggio per la prima stagione ( qui la sua risposta a FQ Magazine in merito), la Lucarelli spiega cosa è successo invece quest’anno. Parlando del suo rapporto con la, e quindi con gli altri componenti, spiega che le parole di Milly Carlucci non rispecchiano affatto il clima che si respira a Bndo con le stelle. Non c’è nessuna grande famiglia, o almeno, i componenti dellanon sono una famiglia. La Lucarelli ...