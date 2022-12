Inter | passi in avanti per il rinnovo di Skriniar

La Gazzetta dello Sport

avanti sul fronte della trattativa per il rinnovo di Milan Skriniar con l'. L'a.d. interista Beppe Marotta e il d.s. Piero Ausilio , come riporta la Gazzetta dello Sport , hanno avuto ...Il timore era che Natale portasse un sostanziale strappo tra l'e Milan Skriniar. Invece l'appuntamento pre - natalizio con i rappresentanti del difensore slovacco ha prodotto un significativo avvicinamento nell'ormai lunga trattativa per il rinnovo del ... Inter-Skriniar, passi avanti sul rinnovo: maxi aumento dell’ingaggio L’appuntamento prenatalizio con i rappresentanti del difensore slovacco ha prodotto un significativo avvicinamento nell’ormai lunga trattativa ...L’Inter e Skriniar fanno passi avanti per il rinnovo del centrale, ingaggio quasi raddoppiato e possibile firma nei prossimi giorni L’Inter e Skriniar fanno passi avanti per il rinnovo del centrale, i ...