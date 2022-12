Gli attacchi woke alla civiltà occidentale

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 23 dicembre 2022) L’ultimo attacco arriva da un antropologo di Barcellona, che ha accusato la Gran Bretagna di aver rubato 45 trilioni di dollari dall’India e di aver fatto morire di fame 100 milioni di indiani. La strategia è semplice: descrivere l’Occidente come nemico della giustizia. Non costa nulla, specialmente se l’ingiustizia è avvenuta secoli fa. È una forma semplificata del post-modernismo degli anni ’70: non esiste una verità oggettiva, ma solo una cacofonia di “discorsi”, quindi “la mia verità” è inattaccabile, e posso scegliere la versione che meglio si adatta al mio interesse personale o politico. Di contro, in un mondo post-verità, coloro che hanno potere possono imporre la loro “narrativa” e spazzare via le obiezioni basate su fatti e prove. Putin e i cinesi riscrivono sfacciatamente la storia dell’Ucraina e di Taiwan per giustificare le loro ambizioni aggressive. I lettori di George ...