Crosetto in Ungheria | Ho scelto di venire sul Fianco Est perché è il fronte che segnerà nostre vite

, 23 dicembre 2022 "Ho scelto di venire qui, sul Fianco Est, perché in questo momento è il fronte più critico che ha segnato e segnerà la nostra vita". Così il Ministro della Difesa Guido Crosetto in Ungheria, dove ha incontrato i militari del Contingente nazionale del Battle Group Nato impegnati nella missione "enhanced Vigilance Activities". Il ministro della Difesa dà il via oggi alla visita dei contingenti militari italiani in Ungheria, Romania e Bulgaria. In un messaggio sul suo profilo Twitter poco prima della partenza, il ministro ha dichiarato: "Il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale (Maeci), Antonio Tajani, è in missione in Libano oggi e domani.