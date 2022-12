Anversa | il presidente Gheysens | “Con Nainggolan non potevamo proseguire Diversi club su di lui”

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Ildell’, Paul, ha deciso di ‘scaricare’ definitivamente Radja. “C’è un serio interesse dall’estero, dipenderà da lui e dalle sue condizioni. Non poteva più giocare qui, era impossibile in questo gruppo. Ciò non significa che ci separeremo in una modo brutale, abbiamo risolto tutto amichevolmente”, ha dichiarato a Sporza.be. Ricordiamo che a ottobre il giocatore è stato sospeso a tempo indeterminato dalper aver fumare in panchina. SportFace.

