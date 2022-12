Amici | colpo di scena | Alex e Serena beccati così

Tag24

Il quale, per esempio, con undi bacchetta magica ridurrà le file nei pronto soccorso degli ... i raccomandati dei politici che diventano dirigenti, glidei politici che fanno i consulenti ...... ma alla fine siamo dei buoni. Per la maggior parte, quelle voci ci hanno fatto ridere. Ma a ... sapendo che avrei avuto bisogno di altre gioie terrene per attutire ildella perdita di una ... Anticipazioni Amici 4 dicembre: super ospiti e un colpo di scena ... Dunque, oggi comprate e donate, donate e comprate! (qui tutto quello che c'è da sapere) «Amici, tra poco me ne andrò». «Che colpo al cuore, Cesare, il tuo addio» Ci siamo chiesti se inserire in questa ...Vincenzo Parisi è la quarta vittima del gravissimo incidente stradale avvenuto a Cantalupo (Alessandria) l’11 dicembre scorso ...