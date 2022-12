Tennis | l’Equipe stronca Sinner | “È la delusione dell’anno”

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Ilta azzurro non ha vissuto la sua miglior stagione Non è stata la miglior stagione per Matteo Berrettini e Jannik. Quest’ultimo ha iniziato l’anno con il cambio di allenatore e con tanti alti e bassi. Brucia ancora la sconfitta contro il poi vincitore degli US Open, Carlos Alcaraz, ai quarti della prova Slam. Stesso risultato anche a Wimbledon contro Djokovic. Traguardi, anche se forse ci si aspettava di più, che comunque fanno ben sperare per il futuro: non bisogna scordare la giovane età dell’altoatesino e i problemi fisici della stagione appena terminata., celebre giornale francese di sport non la pensa così eil numero uno italiano. Per il giornale l’anno è stato deludente così come la sua tenuta. “Jannikè fantastico, ma aveva iniziato l’anno nella top ten ...