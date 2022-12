Reddito di cittadinanza | basterà un rifiuto alla proposta di lavoro anche “non congrua” per perderlo

Leggi su ilprimatonazionale

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Roma, 22 dic – Ildiverso un’altra stretta. Non sarà necessario che ladirifiutata sia “” per, maun “no” a far decadere il sussidio, come riporta Tgcom24. Un cambiamento piuttosto rilevante, l’ennesimo, su un sussidio che ha fatto discutere in questi anni, sulla cui efficacia si sono palesate numerose ombre. Per non parlare delle numerose truffe che lo hanno visto “protagonista”, con pessimi attori ad usufruirne senza averne alcun diritto.di, ultima stretta del governo La manovra economica ridisegna ancora una volta ildi, nell’ultima versione uscita d...