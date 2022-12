Qatargate | Eva Kaili resta in carcere | respinta la richiesta della difesa

(Di giovedì 22 dicembre 2022) L’ex vicepresidente del Parlamento europeo Eva, detenuta neldi Haren (Bruxelles) dal 9 dicembre scorso per il presunto ruolo nel cosiddetto, resterà in cella, almeno per un altro mese. Lo ha stabilito la procura federale belga al termine dell’udienza svoltasi oggi. I legali dell’ex giornalista greca avranno ora 24 ore di tempo per presentare eventuale ricorso contro la decisione presa dai giudici di Bruxelles. In tal caso, sarà fissata l’udienza d’appello entro 15 giorni. La procura federale ha fatto sapere che, nell’interesse delle indagini, per il momento non verranno fornite ulteriori informazioni. su Open Leggi anche:, sospetti su un comitato tech del Parlamento Ue che ha aiutato la carriera di. E c’era un ruolo per la ...

Agenzia ANSA

