Non solo quelle elettriche | quali auto ti scatenano contro il Fisco Occhio

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Fate molta attenzione alla motorizzazione della vostra: potreste finire nell'inferno deilli fiscali. A quanto pare la Guardia di Finanza metterà sotto la lente di ingrandimento i redditi di chi acquista leibride o totalmente. Il tutto perché l'acquisto di un'eco-green segnala una cospicua «capacità contributiva». Il cambio di rotta sulle indagini fiscali lo segna, come ha ricordato Italia Oggi, una nota inviata lo scorso 16 dicembre dal Comando generale della guardia di finanza. Nella direttiva la guardia di finanza spiega che «ai fini delllo economico sul territorio, saranno possibili verifiche su veicoli ibridi ed elettrici». In sostanza possedere una macchina eco-friendly, visti i costi in concessionaria, sarà una spia di allarme per le ...

Calciomercato.com

Malo sono meno gli interventi di Giorgia Meloni su flat tax e "pace fiscale".che i due governi cercano il consenso tra elettorati diversi: qui tra Partite Iva, artigiani, cittadini con ..."La verità è che a qualcuno un Marocco forte,in Africa,fa comodo e quindi vai con gli scandali pilotati, ma se ne dovranno fare una ragione, la nostra strada è ormai tracciata". Sull'Euroscandalo bocche cucite a Rabat . Ancora ... Non solo il Milan, anche il Manchester City rimpiange Enzo Fernandez: tutta colpa del... Barcellona Bormio, la "capitale" turistica dell'Alta Valtellina, offre piste doc e tutta una serie di attività anche per i non sciatori. Dai bagni termali agli sport alternativi sulla neve, fino allo shopping cu ...«Ho fatto diventare business la mia passione: lo sci. Andavo a praticarlo nelle piste in giro per il mondo e in Canada sono stato attratto dai loro mountain lodge. Sei immerso nella neve e nelle alte ...