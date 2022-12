Agenzia ANSA

E', all'età di 94 anni, Mario, l'uomo che ha ideato e costruito il presepe luminoso di Manarola alle Cinque Terre, conosciuto in tutto il mondo. Nel 1961 ricevette dal padre, sul letto di ...Lutto a Manarola per la morte di MArio, era stato l'ideatore del presepe di Manarola conosciuto in tutta la Liguria. Aveva 94 anni. L'opera, composta da 300 personaggi è formata con 17.000 lampadine ed è allestita su una collina ... Morto Andreoli, l'inventore del presepe luminoso di Manarola ... Il ricordo dell'amministrazione comunale: "Essere al suo fianco è stato un onore e un privilegio e non dimenticheremo mai il suo spirito e la sua passione".E' morto, all'età di 94 anni, Mario Andreoli, l'uomo che ha ideato e costruito il presepe luminoso di Manarola alle Cinque Terre, conosciuto in tutto il mondo. (ANSA) ...