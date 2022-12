Meteo giovedì | perturbazione filtrata dall’anticiclone Ecco dove pioverà

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 22 dicembre 2022) PrevisioniItalia SITUAZIONE. La debolescorre verso est dando luogo ancora a qualche debole pioggia su ovest Alpi, Levante Ligure, coste venete e Friuli VG; addensamenti e qualche piovasco attesi anche sul resto del Tirreno, specie su Lazio e Campania in giornata, localmente entro sera su Calabria tirrenica e nord Sicilia. Sul resto d’Italia tempo stabile, ma con formazione di nebbie la sera sulla Val Padana. Sempre la sera aumento della nuvolosità sulle Alpi occidentali con deboli piogge in arrivo, per l’avvicinamento della coda di un fronte atlantico. Temperature in ulteriore lieve aumento al Centro-Sud.GIOVEDI’ 22 DICEMBRE. Sarà una giornata nuvolosa e fosca al Nord sulla Val Padana e sulle regioni tirreniche con qualche debole pioggia su Levante Ligure, Toscana e Lombardia occidentale, specie al mattino. ...