Manovra | i conti per la salute non tornano | spariti i fondi annunciati per la lotta ai tumori e per i pronto soccorso

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Ladel governo Meloni è quasi pronta per il voto in Aula alla Camera, atteso, non senza intoppi e ritardi, nelle prossime ore. La commissione Bilancio ha preso in esame tutti gli emendamenti alla, ma qualcosa nelle proposte di modifica sembra essere sfuggito. Si tratta di emendamentidal governo e proposti dal ministero dellariguardanti due degli aspetti più critici e urgenti del sistema sanitario italiano: l’emergenza, con l’istituzione del “Fondo per l’implementazione del Piano Oncologico nazionale 2022-2027?, e l’emergenza, con l’anticipazione al 1° gennaio 2023, annunciato dallo stesso ministro dellaOrazio Schillaci, dell’incremento di 200 milioni dell’indennità per gli operatori ...

Mentre alla Camera la maggioranza si incarta sulla, con il via libera che arriverà all'alba della vigilia di Natale dopo giorni di scontro e ... 'Non siamo qui per fare una resa dei...A protestare nelle ultime ore in particolare il dem Marco Furfaro , fautore tra le altre cose della proposta sul reddito alimentare per i più poveri approvata in. "Il Governo ha fatto saltare ... Manovra, i conti per la salute non tornano: spariti i fondi annunciati ... È lui il primo firmatario dell'emendamento alla manovra di bilancio che ha mandato in panne il ... «Non è bello constatare che proposte ed emendamenti per i Comuni e l'App per i 18enni contino meno ...