Adnkronos

La detrazione La detrazione - che quest'anno va calcolata su un importo massimo di 10.000 euro - per ilcon le nuove norme inserite nelladiventa 8.000 (altrimenti sarebbe scesa a 5.000).La detrazione La detrazione - che quest'anno va calcolata su un importo massimo di 10.000 euro - per ilcon le nuove norme inserite nelladiventa 8.000 (altrimenti sarebbe scesa a 5.000). Manovra 2023, fonti: voto finale Camera non prima 24 dicembre Lavatrice, frigo, lavastoviglie o anche il divano del salotto, il tavolo da pranzo, la libreria o il letto: per chi fa lavori di ristrutturazione edilizia una parte dei nuovi arredi ...La legge torna in commissione bilancio, passaggio necessario per stralciare l'emendamento a firma Pd. Fra le 44 correzioni che i supertecnici chiedono ...