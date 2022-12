(Di giovedì 22 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACome seguire l’ultima giornata in tv/streaming – Gli azzurri al via – Il tabellone degli azzurri 16.09 Ora la secondae per il bronzo nei -90 kg: Givinashvili (Geo)-Macedo (Bra). 16:06 Dopo la video review, gli arbitri decidono di infliggere il “Diving” a Bobonov, che quindi viene squalificato dal match. Regalo per il georgiano Maisuradze che stava subendo e invece ha vinto il bronzo. Decisione corretta perchè l’uzbeko per cercare di trovare una tecnica offensiva ha messo a repentaglio la propria incolumità cercando una proiezione che partisse dal perno sul tatami della propria testa. 16.06 Match iniziato da due minuti: ika si sfidano con ritmo e tentativi ripetuti di proiezioni. 16.04 Si comincia con la primae per il bronzo: Bobonov ...

OA Sport

In casa Italia si puntano le fiches su Alice Bellandi , tra le grandi favorite nella - 78 kg per quanto visto in stagione, mentre Christian Parlati e Gennaro Pirelli fanno parte del gruppo 'outsider ...Dopo i fantastici terzi posti ottenuti ieri da Assunta Scutto e Odette Giuffrida, la squadra azzurra si affida ad un poker molto interessante composto da Manuel Lombardo e Giovanni Esposito nei - 73 ... LIVE Judo, Masters Gerusalemme 2022 in DIRETTA: si parte col Final Block! L'Italia attende Alice Bellandi: l'azzurra è in finale nei -78 kg Anime streaming service HIDIVE has announced two new additions to their upcoming Winter 2023 simulcast lineup. Today, it was revealed that Farming Life in Another World and Ippon! again will be added ...Masters a Gerusalemme: nei -81 kg si ripete il georgiano Grigalashvili; primo titolo per il brasiliano Daniel Cargnin nei -73 kg ...