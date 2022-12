La moda delle app che fanno smettere di bere o di essere dipendenti da altro e il timore per la privacy

Leggi su giornalettismo

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Che prezzo ha la sobrietà? Ci sonoapplicazioni che monitorano le abitudini degli utenti che le scaricano sui propri dispositivi mobili. Le app del fitness, da questo punto di vista, hanno aperto la strada: monitoraggioore di corsa o di esercizio fisico, con conseguente esplicitazione – sempre all’interno dell’app –proprie abitudini e del proprio stile di vita. Con tanto di tracciamento dei luoghi frequentati, ad esempio. C’è un ulteriore passo in avanti alla fine di questo 2022, passo in avanti che sembra in qualche modo anticipare un trend del prossimo anno: le app contro le dipendenze. C’è chi scarica diversi strumenti che permettono agli utenti di controllare i propri istinti: la dipendenza da alcol, da droga, da sesso, da gesti di autolesionismo. In molti vedono queste applicazioni come un qualcosa di più alla ...