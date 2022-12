Fidanzati siciliani trovati morti in Inghilterra | arrestato 21enne

(Di giovedì 22 dicembre 2022) (Adnkronos) – I corpi senza vita di duesono statiin, in un appartamento a Thornaby-on-Tees, nel North Yorkshire. Nino Calabrò e Francesca Di Dio, poco più che ventenni, erano originari della provincia di Messina e si trovavano in Gran Bretagna per lavoro nel settore della ristorazione. Un uomo di 21 anni è statocon l’accusa di omicidio ed è ancora in custodia della polizia. L'articolo proviene da Italia Sera.

Si tratta di due, Nino Calabró e Francesca Di Dio , lui di Barcellona Pozzo di Gotto, lei di Montagnareale. Poco più che ventenni, i giovani eranodal settembre 2019 e si ...Articolo in aggiornamento Sono stati trovati morti in Inghilterra due giovanissimidi Messina. Si trovavano in un'abitazione nella contea del North Yorkshire, dove il giovane ragazzo, Nino Calabrò, aveva trovato lavoro nel settore della ristorazione. La ragazza, Francesca ... Trovati morti in Inghilterra due fidanzati siciliani, fermato un uomo MESSINA – Due fidanzati della provincia di Messina, Nino Calabrò e Francesca Di Dio, lui di Barcellona Pozzo di Gotto, lei di Montagnareale, sono stati trovati morti in una casa di Thornaby-on-Tees, c ...