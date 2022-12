Colori perfetti per brillare e brindare al nuovo anno!

Leggi su amica

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Riguardando le sfilate dell’Autunno-Inverno 2022-2023 ci siamo resi conto che fra idi tendenza moda della prossima stagione ci sono oro e argento, due nuance metallizzate da sempre in competizione, ma entrambe perfette per le feste! D’altronde chi non amaa Natale e Capodanno? Pare che l’argento sia freddo mentre l’oro illumini, che sia più chic il primo mentre il secondo rischi di diventare subito “troppo”, questo autunno inverno 2022 c’è, per fortuna, solo l’imbarazzo della scelta su entrambi i fronti e per indossarli in maniera corretta abbiamo alcuni suggerimenti di stile. Oro Ermanno Scervino Fall Winter 2022 Questo colore dona luce al viso, esalta l’incarnato ed è adattissimo per una serata di gala o per un party di Capodanno 2022. Il rischio di sembrare un Ferrero Rocher c’è ma basta evitare di esagerare e scegliere solo ...