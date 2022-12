Calendario Nintendo Switch #4 | micro-recensione The Legend of Zelda Breath of The Wild

Leggi su tuttotek

(Di giovedì 22 dicembre 2022) E infine toccò anche a Theof: il gioco dell’anno 2017,of The, è la star della nostradi oggi Se già il quinto posto dedicato ieri a Super Mario Odyssey può sorprendere, mettere al quarto posto (cronologicamente quartultimo) deldell’Avvento ladi un capolavoro del calibro di Theofof Theandrà di sicuro di traverso a qualcuno. Che blasfemia, vero? Non per chi vi scrive: semplicemente, c’è ancora di meglio sul podio. Come fece Twilight Princess nel cambio della guardia tra GameCube e (specchiato) su Wii, ora il passaggio di testimone vede la fiaccola flebile di Wii U riaccendersi come fuoco di ...