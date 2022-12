(Di giovedì 22 dicembre 2022) Torna a crescere la produzione dinel 2021 (+2,3% rispetto al 2020) arrivando a quota 29,6 milioni di tonnellate, 677mila in più rispetto all’anno precedente. Tra le cause principali, la ripresa del pendolarismo e il ritorno del turismo in Italiala crisi pandemica. La raccolta differenziata aumenta dell’1%, arrivando al 64%, ossia ad un punto percentuale dal target del 65% che si sarebbe dovuto raggiungere nel 2012. Ed è diminuito l’avvio a riciclo: la percentuale di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio si è fermata al 48,1% rispetto al 48,4% del 2020, a fronte di obiettivi del 55% da conseguirsi nel 2025, del 60% nel 2030 e del 65% nel 2035. E così, il 19% deiprodotti finisce ancora in discarica, anche se si tratta di una percentuale in calo. Sono alcuni dei dati del Rapporto sui ...

Il Fatto Quotidiano

... percentualmentedi più il fatturato (49% contro 39%) e le assunzioni (23% contro 16%). I ... Siamo leader nell'economia circolare con un avvio a riciclo sulla totalità dei" urbani e ......Kiev non combatte più con le mani legate alla schiena Italia leader in Europa con il 72% di... Meglio l'albero vero che quello fintoi listini, in crisi il brindisi Non si rinuncia all'... Aumentano i rifiuti urbani dopo pandemia, la classifica delle città che differenziano di più Gentile utente ti informiamo che gli articoli 4 e 6 delle “Condizioni di Utilizzo dei Servizi offerti tramite registrazione ai Lettori” relativi, in particolare, all’accesso ai contenuti e alle notizi ...CATANIA - Dopo un breve periodo di tregua, tornano ad aumentare le discariche abusive in tutta la città di Catania. Un problema che non riguarda solo le ...