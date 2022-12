Globalist.it

... evidenzia. "Come diavolo è saltato in mente di candidare un tale personaggio Abbiamo ... A chi sarà coinvolto in prima persona nella campagna elettoraleFontana e Moratti, continuerò a ...Abbiamo affrontato con Vittorioalcuni temi che attengono alla salute pubblica La situazione della sanità pubblica è ... Il vaccino è un valido strumento di prevenzionele pandemie ... Agnoletto contro Pregliasco: “Perché candidare un tale personaggio Io mi tiro indietro” “Come diavolo è saltato in mente di candidare un tale personaggio Abbiamo raccolto centomila firme per chiedere il commissariamento della regione per i disastri che la giunta Fontana ha combinato dur ...Abbiamo affrontato con Vittorio Agnoletto alcuni temi che attengono alla salute pubblica La situazione della sanità pubblica è costantemente denunciata dai sindacati dei sanitari: c’è una (...) ...