Addio a Mauro Sabbione | chi era e perché aveva lasciato i Matia Bazar

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Si è spento all’età di 65 anni, compositore, pianista e tastierista ed ex membro dei. Proprio all’interno della storica band hail segno, imprimendo alle sonorità dei loro brani una decisiva svolta elettronica, evidente soprattutto nei dischi Berlino Parigi Londra e Tango. Dopo l’alla formazione musicale, ha collaborato con i Litfiba ed è stato anche arrangiatore e produttore di numerosi gruppi italiani, tra cui i Modà.: la carriera e il successo con iLa musica italiana perde una delle figure di riferimento per numerose e popolari band di casa nostra, daiai Litfiba. Si è spento ...

la Repubblica

SuccessivamenteSabbione è stato anche il tastierista dei Litfiba e partecipò alle incisioni di "El Diablo", "Live on Line" e "Insidia", oltre a lavorare come arrangiatore e produttore con ...È morto a Milano il pianista e compositoreSabbione, 65 anni, legato ai Matia Bazar , di cui è stato tastierista portando un contributo decisivo al cosiddetto periodo elettronico della band, e poi anche tastierista dei Litfiba . Malato ... Morto Mauro Sabbione, tastierista dei Matia Bazar e dei Litfiba La Gazzetta dello Sport si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione l ...E' morto a 65 anni il musicista genovese Mauro Sabbione. Di formazione classica, con tanto di diploma al conservatorio Paganini, per decenni è stato un protagonista della musica pop. Nei primi anni Ot ...