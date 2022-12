VIDEO Salt Bae risponde alle polemiche | ecco il video vecchio con Messi

(Di mercoledì 21 dicembre 2022)Bae, il cui nome è in realtà Nusret Gokce, ha volutore cosìscaturite per icircolati in rete dopo la finale mondiale. Il noto chef durante i festeggiamenti dell’Argentina in Qatar, è infatti apparso in...

Radio Deejay

Nel corso dei festeggiamenti dell'Argentina sul prato del Lusail Stadium non è passata inosservata la presenza diBae. Il fondatore ...Tutte le star del football sono passate daBae. Una notorietà che lo ha portato fino alla tribuna vip della finale di Doha e, addirittura, a scendere sul terreno di gioco per festeggiare insieme ... Salt Bae si imbuca alla festa dei mondiali dell’Argentina, Leo Messi lo snobba infastidito: il video Ha fatto discutere il mondo del calcio la presenza di Salt Bae, noto ristoratore di lusso, nei momenti delle celebrazioni dell'Argentina dopo il Mondiale vinto, con tanto di scatti ...#SaltBae can kiss my ass. Wanting all that attention and touching the cup. Who da fuq are you bro You’re 2 minutes of fame are up. Next.