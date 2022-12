Yahoo Finanza

Roma, 21 dic. " Si è tenuta ieri mattina, 20 dicembre, la cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico 2022/2023 dell'Università Niccolò Cusano. Ad aprire i saluti, dopo quelli istituzionali del ...Prossimamente verràe consegnato ai gestori. La struttura sarà utilizzata anche dall'... La nota della Pielle: 'LaPIELLE LIVORNO esprime grande soddisfazione per aver raggiunto un ... Unicusano, inaugurato anno accademico Roma, 21 dic. (Adnkronos/Labitalia) - Si è tenuta ieri mattina, 20 dicembre, la cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico 2022/2023 dell'Università Niccolò Cusano. Ad aprire i saluti, ...Dieci aree di riferimento, 27 corsi di studio, 111 docenti strutturati e altri in corso di assunzione per i corsi appena nati.