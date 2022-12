Siete pronti per lo switch off?

Leggi su tvzoom

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Cambia il telecomando Ecco il nuovo digitale Attenti al televisore Il Messaggero, di Raffaele D’Ettore, pag. 20 Dopo mesi di attesa ormai ci siamo: inizia oggi la transizione verso il nuovo digitale terrestre. La prima fase prevede la dismissione della codifica Mpeg-2 e verrà staccata la spina a tutti i canali che ancora non trasmettono in Hd, quelli cioè che sulla nostra tv sono posizionati dal numero 500 in poi. Da oggi, inoltre, tutte le emittenti televisive sia nazionali che locali saranno visibili soltanto se si è in possesso di una TV o di un decoder capaci di supportare la nuova tecnologia. Niente panico però, perché la transizione verso il nuovo standard Mpeg-4 è attiva già da qualche mese sulle principali emittenti nazionali e se finorastati in grado di sintonizzarvi su Rai 1, Canale 5, La 7 (che nel frattempo sono stati affiancati dalla dicitura ...