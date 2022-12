Agenzia ANSA

... come già fece Mario Draghi nel 2021, l'annuncio che tutti gli obiettivi delprevisti per il ... La conferma, che per un residuo di prudenza viene ancora descritta da Raffaelecome 'una ...... ministro dell'Economia; Francesco Lollobrigida, ministro dell'Agricoltura e della Sovranita' alimentare; Raffaele, ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il; ... Pnrr: Fitto, interverremo per accelerare, anche su governance ... L'obiettivo di spesa del Pnrr a fine anno, già rivisto più volte al ribasso, "temo - indica il ministro per gli Affari europei, Raffaele Fitto, presentando le sue linee programmatiche di fronte alle C ...L'annuncio verrà dato durante la conferenza di fine anno, il 29 dicembre, ma la riunione con la Commissione di ieri ha sciolto gli ultimi dubbi: i 55 obiettivi previsti per il secondo semestre sono st ...