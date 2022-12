Minestre invernali per gli over 60

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Lenon sono solo il piatto ideale per riscaldarsi durante l'inverno, rappresentano anche un alleato per la salute degli60: ecco tre ricette semplici da replicare e utili per l'organismo

ilGiornale.it

Sono ottimi insieme nellee nelle zuppe. Mandorle Gli acidi grassi essenziali polinsaturi ... Le verdure a foglia di stagione come le insalate, gli spinaci, la verza, il radicchio, la ...Con gli scarti di verdure ad esempio potremmo preparare dei gustosi e genuini brodi, delleo zuppe per scaldare le fredde sere. Mentre con la pasta avanzata , potremmo ... Minestre: tre ricette invernali per gli over 60 Le tradizionali zuppe di verdure rappresentano la chiave per mangiare in modo gustoso e salutare. Basta riadattare le ricette e scegliere soluzioni salva tempo ...Lo chef Stefano Zanini approccia la stagione fredda con un nuovo percorso scandito da conserve, selvaggina e tuberi antichi.