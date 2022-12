Manovra | pensioni minime a 600 euro per gli over 75 dal 2023 | approvato l’emendamento

(Di mercoledì 21 dicembre 2022)a 600nelper gli75.nella nottedel gno allache porta dall’1,5% al 6,4% – esclusivamente per questa fascia di età – l’incremento previsto nel testo varato dal Consiglio dei ministri. Questo aumento va sommato all’adeguamento all’inflazione, già fissato al 7,3% per il, che per leInps (525,38mensili) è pieno. Nel 2024, come previsto nel testo base, resta del 2,4% l’incremento delleper tutte le soglie anagrafiche. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

... stretta sul reddito di cittadinanza, bonus mobili, sanzioni POS, perequazione, congedo ... La Commissione Bilancio della Camera ha terminato i lavori , e il testo dellaarriva in Aula ... Si è concluso la scorsa notte l'esame di tutti gli emendamenti alla manovra in commissione Bilancio. Dopo gli emendamenti del governo, ieri sono stati approvati anche quelli dei relatori, le proposte ...