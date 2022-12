Manovra | Franceschini | ' bene ok emendamento Orfini per lavoratori spettacolo'

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Roma, 21 dic. (Adnkronos) - "Approvato in commissione alla Camera l'con cui il Pd integra con 60 milioni il fondo per la nuova indennità di discontinuità da noi voluta per idello. Un primo passo per contrastare i tagli del Governo alla cultura”. Così su Twitter il senatore del Pd Dario, ex ministro della Cultura.

Agenzia CULT

