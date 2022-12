La possibilità di ricevere le ricette mediche via e-mail o sms è stata prorogata per un anno

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Il Consiglio dei Ministri che si è riunito oggi a Palazzo Chigi ha deciso di includere la proroga delladilevia e-o via sms al posto di quelle cartacee nel cosiddetto decreto milleproroghe. La ricetta elettronica o “ricetta dematerializzata” consente ai medici di risparmiare tempo da dedicare alle visitee evita ai pazienti le attese negli studi medici. La dichiarazione di Pina Onotri, Segretaria Generale del Sindacato Medici Italiani (Smi): «La ricetta dematerializzata deve diventare uno strumento strutturale» Èdi unladilevia e-o sms ...

RaiNews

