Elezioni in Tunisia | astensione inedita

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Alleparlamentari del 17 dicembre inil popolo ha deciso di optare per l’. I livelli di afflusso alle urne sono ai minimi statistici. Cinque mesi dopo il referendum costituzionale, i tunisini si sono trovati a dover a eleggere un nuovo Parlamento. L’Assemblea, composta di 161 deputati, avrebbe dovuto prendere le veci di quella ‘congelata’ e poi dissolta dal presidente Kais Said. Presidente che, ricordiamo che prese il potere con un colpo di mano nel luglio 2021. Lo scrutinio s’è svolto il 17 dicembre, giorno dell’anniversario dell’immolazione di Mohamed Bouazizi. Egli è colui che nel 2011 innescò la rivoluzione che avrebbe portato alla caduta del vecchio regime, è una figura che ha ispirato le rivolte dell’intero mondo arabo. Ironia della sorte, lo spirito delletunisine ...

Corriere della Sera

Laboccia la presidenza di Kais Saied e il suo tentativo di ripristinare una forma di governo dell'uomo forte, lasciando letteralmente deserti i seggi dellelegislative. Lo scorso 17 ...Le ultimelegislative si sono svolte nel 2019, ma i membri non hanno potuto completare il ... In base alla nuova Costituzione , laha ora un parlamento bicamerale. La camera alta, l'... Tunisia, la rivolta del popolo: a votare non va più nessuno Le elezioni tunisine per il rinnovo del parlamento volute da Saied si sono rivelate un vero e proprio buco nell'acqua ...La Tunisia è sull'orlo del baratro: al voto del 17 dicembre ha partecipato solo l'11,2% degli elettori. Anche il progetto di Saied è fallito ...