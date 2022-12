“Cosa cambia nelle prossime settimane” Uomini e Donne | la decisione di Mediaset

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Quella andata in onda oggi – mercoledì 21 dicembre – è l’ultima puntata dell’anno di. Il popolare dating show condotto da Maria De Filippi va in vacanza in prossimità del Natale. Il pubblico, quindi ha assistito alle ultime dinamiche tra i protagonisti del programma: infatti si è presentato un cavaliere per Paola. Si tratta di Massimo, 59 anni, viene da Dorno (Pavia), ha due figlie sposate ed è nonno. Fa il modellista nel settore della ceramica, ma lei preferisce non conoscerlo. Poi in studio si presenta un cavaliere: si chiama Alessandro, ha 52 anni, si occupa di ristorazione. Divorziato e senza figli, Alessandro dice di voler trovare una donna che abbia tempo da dedicargli. Gemma Galgani dice di averlo notato ancora prima che entrasse in studio mentre la stavano microfonando. Il cavaliere racconta di avere diverse occasioni per ...