Che tempo fa? Basta guardare l’uccello

Leggi su curiosauro

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) “Usare” un volatile come un termometro? Ebbene sì, in base al loro comportamento è possibile capire quale sia la temperatura esterna Gli uccelli, è cosa nota, hanno un’elevata temperatura che varia solo leggermente tra una specie e l’altra oscillando tra i 42,2 ed il 41,5 gradi pertanto, rispetto all’uomo, sono in grado di resistere all’aperto anche a temperature particolarmente rigide. In tanti sanno anche che gli uccelli ‘predicono il meteo’ ovvero che osservandoli è possibile capire se la pioggia sia in arrivo o meno. termometro (www.curiosauro.it)Questo grazie al loro canto o alla loro semplice comparsa in un dato territorio. Altrettanto non si può invece dire di un’altra caratteristica comportamentale degli uccelli, decisamente meno conosciuta: guardandoli è possibile capire quale sia la temperatura esterna. Come? Ne dà notizia il canale Reddit r/coolguides che ha pubblicato ...