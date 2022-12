Calcio | Laporta ' Sentenza UE su Superlega sarà come legge Bosman'

Tuttosport

Lo ha detto il presidente del Barcellona Joan, come riporta la stampa spagnola, nel corso del brindisi di Natale con i media. " Ci sarà un prima e un dopo neleuropeo - ha aggiunto - ....- Il parere dell'avvocatura generale della Corte di Giustizia Europea non preoccupa Joan, ... che "sarà molto importante per ileuropeo. Vogliamo migliorare le competizioni e portare ... Superlega, Laporta: "Sarà come la sentenza Bosman" E sul Barcellona: 'L'obiettivo prioritario è vincere la Liga' BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) - Il parere dell'avvocatura generale della Corte ...Il presidente del Barcellona, nel corso del brindisi di Natale con i media, ha ribadito la volontà di migliorare la competizione e riformare il modello di governance ...