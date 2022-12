Best of 2022 - Smart #1 | prima di una nuova era

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Negli anni Novanta la Swatch e la Mercedes-Benz hanno rivoluzionato il concetto di automobile creando una due posti a misura di città, la. Quasi trent'anni dopo quel modello, ormai diventato un marchio a sé stante, si è a sua volta rivoluzionato, diventando solo elettrico. E nelè stato protagonista di unarivoluzione in salsa asiatica. Perché insieme all'alleata Geely è nata un'altra elettrica, che però non è più una piccola citycar, la #1. Che, secondo la Casa, si deve leggere "hashtag one" e che come obiettivo ha quello di rivoluzionare, ancora una volta, il marchio tedesco. Puntando su una clientela diversa e posizionandosi in una fascia di mercato finora sconosciuta al brand. Piccola ma non troppo. lunga 4 metri e 27 centimetri, più di ognidel passato, e può trasportare fino a cinque ...

