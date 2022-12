Benvenuto Petry!

Leggi su seriea24

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Arriva nuova energia nella rosa della Consoli, che, sul filo della chiusura del mercato del volley, riesce a portare l’opposto Jakub Petras in maglia biancazzurra. “La mia migliore qualità? La mentalità” La seconda parte della stagione della Consoli McDonald’s Centrale del Latte comincia nel segno delle novità: dopo il ritorno del centrale Dane Mijatovic, ottimo per affiancare con la sua maggiore esperienza il bravo baby Sarzi Sartori, Atlantide ha tesserato lunedì l’opposto slovacco Jakub Petras. L’infortunio di Fabio Bisi ha tempi di recupero un po’ più lunghi del previsto e, nonostante coach Zambonardi sia stato sinora capace di riorganizzare le sue pedine – proponendo in posto due Galliani, Loglisci, Gatto e, nel match contro Motta anche Abrahan, la scelta di affidarsi ad uno specialista del ruolo sembra valida per garantire più qualità ad ogni seduta di allenamento e per ...