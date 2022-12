Amici 2022 | Lorella Cuccarini le mostra un filmato e Angelina Mango replica | “Io figlia d’arte? Spero di non dover più dimostrare nulla”

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Durante il daytime didi Maria De Filippi, andato in onda ieri pomeriggio, l’insegnantefa vivere un momento importante ad una sua allieva. Si tratta diladel noto cantantescomparso prematuramente a causa di un infarto. In sala prove, l’insegnanteadunin cui suo padre, Pino, è stato ospite della trasmissione. Dopo aver cantato Piccolissima il cantante ha offerto consigli all’allieva Rita Comisi. “Che bravo che era” ha subito detto la, “Lui era gentilissimo e io cerco di esserlo a mia volta. Noi avevamo un bellissimo rapporto e nonostante fosse molto impegnato, stava spesso fuori casa per lavoro, il tempo quando c’era ...

TPI

Manager,, confidenti e psicologi: un buon agente è tutto questo e anche di più. E loro, ...@101 Studios Continua gallery %s Foto rimanenti Serie TV Le migliori serie TV da vedere a dicembre. ......Gaggioli a rinnovare quest'anno il "gemellaggio" tra la Provincia di Perugia e l'Associazione... L'opera scelta per il, realizzata dal compianto Cesare Gaggioli, è un presepe palestinese, con ... Amici 2022: eliminati, chi è stato eliminato oggi, 18 dicembre Venerdì 23 dicembre dalle 15.30 in poi. Tutto pronto per il Concorso che eleggerà il cane che si aggiudicherà il titolo di “piccolo aiutante di Babbo Natale” ...Sono giorni di preoccupazione per Gianluca Vialli, ricoverato in una clinica di Londra dove continua la sua lotta contro il tumore al pancreas che gli è stato diagnosticato nel ...