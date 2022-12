Troppo facile e i cyber criminali si spaventano?

Leggi su panorama

(Di martedì 20 dicembre 2022) Il più delle volte la realtà supera la fantasia. Accade così che a proposito della sicurezza dei sistemi della compagnia aerea Air Asia, compagnia aerea low cost con base in Malesia, qualcuno si lasci andare ai seguenti commenti: “L'organizzazione della rete è inesistente, non viene applicato alcuno standard e sembra inutile effettuare ulteriori attività. I sistemi sono come una discarica. Rivolgetevi a dei dilettanti che hanno tempo da perdere. L’intera rete è configurata senza alcuna regola e in termini di sicurezza è molto, molto debole". Sembrano le parole di un consulente specializzato insecurity che ha improvvisamente perso la pazienza con un suo cliente. In realtà si tratta di ben altro. Commenti analoghi a quelli sopra riportati sono da attribuirsi al portavoce di un’organizzazione diche ha violato i ...