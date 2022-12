The Net – Gioco di squadra | la trama della serie con Massimo Ghini | da stasera su Rai2

(Di martedì 20 dicembre 2022) La dimensione più umana del calcio: questo vuole rappresentare The Net –di, lache prende il viasualle 21:20. Saranno in totale 6 episodi, distribuiti in tre prime serate, concepiti per coinvolgere non solo gli appassionati di calcio, mettendo il scena vicende e personaggi che fanno da contorno a uno sport troppo spesso rappresentato come un mondo inarrivabile. Laprende il via nel momento in cui il Toscana Football Club, secondadi calcio di Firenze, è riuscito con sforzi e passione ad arrivare inA: siamo nell’imminenza dell’ultima partita di un campionato difficile, e una sconfitta vorrà dire tornare inB. I Tessari, proprietari del Toscana FC, sono una ricca famiglia ...

La Gazzetta dello Sport

... fornitore leader a livello mondiale di soluzioni per la ricarica dei veicoli elettrici e la gestione dell'energia, ha pensato all'itinerario perfetto per un viaggio onroad indimenticabile da ...Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV Tra i principali programmi stasera in tv vi segnaliamo:- Gioco di squadra (serie tv), in onda dalle 21.20 su Rai 2 Cartabianca (talk show, politica,... "The Net - Gioco di squadra", la serie con Massimo Ghini: "Il calcio è cambiato, mi diverto meno" The Net Gioco di Squadra prima puntata, la trama e le anticipazioni dei primi due episodi in onda martedì 20 dicembre 2022 su Rai 2.Sulla scia dei mondiali da stasera per tre martedì su Rai 2 spazio alla serie The Net gioco di squadra. Tutte le anticipazioni sulla storia con al centro la passione degli italiani.