Sassuolo | infortunio per Maxime Lopez | la situazione

(Di martedì 20 dicembre 2022) (Adnkronos) – Tegola nella mediana delinfatti ha rimediato un problema muscolare che lo terrà fuori almeno un mese. Il centrocampista rischia di restare fermo anche di più: l’entità dell’sarà stabilita dagli esami strumentali che verranno svolti nei prossimi giorni.salterà sicuramente le sfide di gennaio contro Sampdoria e Fiorentina, inoltre al momento è in forte dubbio anche per la successiva sfida di campionato contro la Lazio. Mister Dionisi dovrebbe ovviare all’assenza dicon l’impiego in cabina di regia di Obiang. Fantacalcio.it per Adnkronos L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

SOS Fanta

... altro francese costretto invece a restare a casa per unche sembra proprio non volergli ... l'Inter affronterà anche Reggina (22 dicembre) e(29 dicembre). Le altre Se Atalanta e ...... che durante l'ultimo derby con la Lazio si era fermato per unal flessore, che l'aveva costretto a saltare i match cone Torino. La Roma spera che in questo caso non sia nulla di ... BREAKING – Sassuolo, infortunio per Maxime Lopez: quanto rischia di stare fuori In molti hanno notato l’ assenza di Maxime Lopez durante l’amichevole tra Sassuolo e PSV Eindhoven, tanto che Il Resto del Carlino ha confermato che il motivo è un infortunio del centrocampista france ...Archiviato il Mondiale di Qatar 2022 è ormai tempo di pensare alla ripresa del campionato. Si ripartirà il 4 gennaio con il Napoli capolista in vetta, a +8 sul Milan e +10 sulla Juventus ...