(Di martedì 20 dicembre 2022) Milano, 20 dic. (Adnkronos) - Finlombarda ha illustrato oggi alla presenza di Attilio Fontana, Presidente di Regione Lombardia, i risultati per l'anno 2022 e le prospettive per il 2023 nell'attività di sostegno allo sviluppo economico alle imprese lombarde. Sono due le aree di intervento della società, alle quali si affianca l'attività di sviluppo e consolidamento delle relazioni istituzionali e dei rapporti con gli stakeholder regionali, nazionali e comunitari (area Istituzionale): - area Finanziamenti relativa all'attività di finanziamento e gestione) attraverso prodotti di finanza strutturata e alternativa (minibond e basket bond, finanziamenti in pool per investimenti e operazioni di M&A, prestiti per la liquidità e gli investimenti in opere / servizi pubblici) e di finanza agevolata (contributi a fondo perduto o finanziamenti abbinati a garanzie e/o contributi a fondo ...