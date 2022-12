Qatargate | Conte M5s | ' I partiti facciano chiarezza | serve legge sul conflitto d' interesse'

Agenzia Nova

, Giuseppene approfitta per provare a prendersi la leadership 'morale' del centrosinistra e in un'intervista a La Repubblica si rivolge ai partiti chiedendo una legge sul conflitto d'...'Leggo su @repubblica arditi esercizi di doppiezza togliattiana da parte di. Ma tra l'originale e la copia, per dirla con la sua sintassi, la differenza non è di poco conto'. Lo scrive su Twitter Enrico Borghi, senatore del Pd. Qatargate, Conte: “Lavoriamo subito per una legge sulle lobby” Qatargate, Giuseppe Conte ne approfitta per provare a prendersi la leadership "morale" del centrosinistra e in un'intervista a La Repubblica si rivolge ai partiti chiedendo una legge sul conflitto d'i ...Conte sul Qatargate: "I partiti coinvolti facciano chiarezza, si tratta di uno scandalo che ci impone di non nascondere la testa sotto la sabbia” ...