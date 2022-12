Precipita in un dirupo con la betoniera | morto operaio di 47 anni

MessinaToday

Ennesima tragedia sul lavoro in Sicilia. Un operaio di 49 anni è morto a Ucria (Me) mentre lavorava nel cantiere per un'opera di adeguamento sismico e idrogeologico. L'uomo è uscito fuori strada con ...Quiliano, auto cade nel. Una donna muore. Olga Briano, 75 anni, è finita fuori strada con l'autoin une nell'impatto muore. La donna ha perso il controllo dell'auto e di conseguenza è volata nella scarpata. Incidente mortale, è avvenuto ieri sera 19 dicembre, a Cadibona, in via ... Precipita in un dirupo con la betoniera, muore un uomo di 47 anni Incidente mortale questa mattina nel comune di Ucria in provincia di Messina dove un operaio di 47 anni alla guida di una betoniera è precipitato in un burrone con il mezzo pesante perdendo la vita.Il mezzo pesante è finito in una impervia scarpata. I soccorritori, giunti sul posto, hanno trovato l'autista senza vita.