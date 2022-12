Nba 2022 2023 | super Giannis stende New Orleans | Orlando KO dopo sei vittorie consecutive

(Di martedì 20 dicembre 2022) I risultati di Nbanella notte tra lunedì 19 e martedì 20 dicembre. C’era grande attesa a Est per il big match tra Newe Milwaukee Bucks, che ha regalato spettacolo e unAntetokounmpo in formissima: 42 i punti realizzati dal greco, conditi da 10 assist, fondamentali ai fini del successo esterno (119-128) che vale la conferma della testa della classifica. I Bucks avevano toccato anche il +18, salvo poi trovarsi con un solo possesso di vantaggio nell’ultimo quarto, con la tripla di Holiday a ridare ossigeno ai suoi. Da sottolineare anche i 30 punti di Lopez, mentre per Newsono arrivati i 37 punti (con 18 rimbalzi) di Valanciunas e i 31 (con 8 rimbalzi e 9 assist) di McCollum.sei, si fermano ...

È la vetrina delle 9 partite della notte italiana, ecco il dettaglio. Continua LA VETRINA NEW ORLEANS PELICANS - MILWAUKEE BUCKS 119 - 128 ATLANTA HAWKS - ORLANDO MAGIC 126 - 125 OKLAHOMA CITY