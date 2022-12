Meglio i Måneskin dei piagnoni

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 20 dicembre 2022) Isono i, se siano una reincarnazione del Siddharta del rock che ormai vive solo in qualche prematuro defunto, o siano una romanesca sòla di transitorio successo, non interessa saperlo. Ma nel mondo post spettacolare in cui ogni trovata è la citazione di una scemenza, possono fare quel che gli pare: esattamente come Messi è libero di essere un Maradona con o senza peplo, o Panzeri di atteggiarsi a Compagno G. Ihanno deciso di citare Kurt Kobain, che citava i Clash che citavano gli Who e alla fine dell’ultimo concerto hanno sfasciato gli strumenti sul palco. Il gesto fa propendere per la sòla, ma non importa. Molto peggio sono i loro fan. Un tempo si sarebbero sparati un acido ululando alla revolution, oggi, caricature dell’èra Greta quali sono, hanno intonato idiozie moraliste che sarebbero piaciute a Giuda ...