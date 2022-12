Mbappé la stava quasi vincendo da solo

Leggi su ultimouomo

(Di martedì 20 dicembre 2022) Qatar 2022 si porta dietro questioni problematiche. In questo articolo abbiamo raccolto inchieste e report che riguardano le morti e le sofferenze ad esso connesse. Quattro anni fa Kyliansi era abbattuto sull’Argentina come un diluvio biblico. È difficile descrivere l’impressione di quella prestazione individuale sul nostro immaginario. Era dai tempi di Ronaldo il Fenomeno che non si vedeva quel tipo di potenza sprigionata in campo aperto. Era come guardare la Formula 1; era come guardare un grande predatore a caccia; era come guardare un essere vivente trasformarsi in energia pura, un proiettile levigato lanciato fra i corpi avversari, un fuoco. Non era ancora il miglior giocatore al mondo. Per qualcuno era costato troppo, gioiello più prezioso della corona qatariota. Bene di lusso comprato a scopi propagandistici. Forse all’inizio del tramonto dell’epoca ...