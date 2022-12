Le angosce di Putin Strategie | soldati | armi | spie | i segnali di difficoltà del Cremlino

(Di martedì 20 dicembre 2022) La visita di Zelensky a Bakhmut, cittadina che i russi provano a conquistare da cinque mesi, è un altro colpo per il. Serena Giusti (Ispi/Sant'Anna): "La promessa di terreni alle truppe indica che Mosca è messa malissimo, senza neanche le risorse economiche per premiare"

ammette: "Situazione estremamente difficile nelle zone annesse" Per Vladimir, aver dovuto ammettere , dopo dieci mesi di guerra, che la situazione nelle quattro regioni ucraine illegalmente annesse alla Russia è "estremamente difficile" deve essere stato come ingoiare un ...... che non rinnego affatto i miei passati rapporti di amicizia con Vladimir, che hanno portato ... come il trattato del 2002 a Pratica di Mare che mise fine dopo oltre cinquant'anni dialla ...