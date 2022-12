Il robot di E T è stato venduto all' asta per 2 | 5 milioni di dollari

Sky Tg24

Il primo matrimonio ècelebrato nel 1976 con Sharon Williams, il secondo è del 1985 con la ... piattaforme di esplorazione emarini da esplorazione Clicca qui per iscriverti alla Newsletter ...... alieni con outfit che non citano neanche il film di Spielberg e persino esatte copie in scala delusato nella pellicola cult del 1982. Se tuttavia il vostro sogno erasempre quello di ... E.T, venduto all'asta per 2,6 milioni il modello originale del robot E.T. ha trovato una nuova casa di proprietà di un collezionista privato appassionato di cimeli cinematografici. Il modello meccatronico utilizzato nel popolare film di fantascienza del… Leggi ...LOS ANGELES (USA), 19 DIC - La statua animatronica originale di 'E.T. l'extraterrestre', utilizzata nell'omonimo film di Steven Spielberg, ha trovato un acquirente questo fine settimana per 2,6 milion ...