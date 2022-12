GF Vip | decisione definitiva | vuole abbandonare la casa

Today.it

Leggi anche > Gf, urla e offese per Antonella Fiordelisi fuori dalla Casa: ecco cosa sta ...il pancino sospetto La polemica Il professore però è stato preso di mira sui social per questa...... dunque, ha detto che in una delle prossime puntate ufficializzerà la suadi ritirarsi , non accettando l'allungamento del format. I temi dell'ultimo appuntamento col Grande Fratello... Gf Vip, Luca Salatino: "Mi sono rotto il ca**o", la decisione presa nella notte è definitiva L’opinionista lascia il GF Vip per due settimane: svelato il motivo Nella giornata di ieri Alfonso Signorini ha annunciato, sia prima che durante la ...Nei prossimi giorni i concorrenti della settima edizione del Grande Fratello Vip dovranno decidere se concludere il loro percorso nella casa più spiata d’Italia o restare fino ad aprile, Luca Salatino ...